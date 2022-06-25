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1 час назад

Бывшая жена Солнцева возмущена его отношением к больной матери

Ирина Лебедева

Людмила Кравцова, мама скандального шоумена Гогена Солнцева, попала в больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе ей ампутировали ногу, сейчас она находится в реанимации.

Бывшая жена Солнцева возмущена его отношением к больной матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Екатерина Терешкович, экс-супруга Гогена, говорит, что ситуация критическая. Об этом пишет портал prozvezd.

«К ней никого не пускают. Я каждый день звоню в реанимацию, справляюсь о ее здоровье. Два часа назад врач мне сказал: «Ничем порадовать не можем. Положительной динамики нет. Состояние очень тяжелое!». Я хотела спросить, в сознании ли она, но повесили трубку», - рассказывает Терешкович.

Женщина неприятно удивлена тем, что Солнцев не принимает никакого участия в судьбе матери.

«Я в шоке от бывшего мужа. Какой же сволочью надо быть, чтобы, зная о том, что мать в таком тяжелом состоянии, развлекаться на курорте? У Гогена есть знакомые врачи – он бы мог к ним обратиться. Вы же понимаете, что ее состояние критическое! А ему все равно!»

Терешкович сообщила, что у нее с бывшей свекровью были непростые отношения. Но, когда та так тяжело заболела, все мелкие обиды отошли на задний план.

«Человек в таком состоянии был: тяжелая, без ноги, еле говорит – какие тут могут быть разборки?»

Ранее Гоген Солнцев в беседе с Telegram-каналом "Звездач" признался, что его матери ампутировали ногу из-за осложнений после коронавируса.

«Мне, конечно, как человеку очень жалко, я сочувствую, но что я могу сделать? Свою ногу отдать что ли? Я сейчас не в Москве» - воскликнул Солнцев

. При этом он предположил, что врачи позвонили с печальной новостью его экс-супруге Екатерине Терешкович из-за того, что не смогли дозвониться ему самому.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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