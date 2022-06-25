Бывшая жена Солнцева возмущена его отношением к больной матери

Людмила Кравцова, мама скандального шоумена Гогена Солнцева, попала в больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе ей ампутировали ногу, сейчас она находится в реанимации.
Екатерина Терешкович, экс-супруга Гогена, говорит, что ситуация критическая. Об этом пишет портал prozvezd.
«К ней никого не пускают. Я каждый день звоню в реанимацию, справляюсь о ее здоровье. Два часа назад врач мне сказал: «Ничем порадовать не можем. Положительной динамики нет. Состояние очень тяжелое!». Я хотела спросить, в сознании ли она, но повесили трубку», - рассказывает Терешкович.
Женщина неприятно удивлена тем, что Солнцев не принимает никакого участия в судьбе матери.
«Я в шоке от бывшего мужа. Какой же сволочью надо быть, чтобы, зная о том, что мать в таком тяжелом состоянии, развлекаться на курорте? У Гогена есть знакомые врачи – он бы мог к ним обратиться. Вы же понимаете, что ее состояние критическое! А ему все равно!»
Терешкович сообщила, что у нее с бывшей свекровью были непростые отношения. Но, когда та так тяжело заболела, все мелкие обиды отошли на задний план.
«Человек в таком состоянии был: тяжелая, без ноги, еле говорит – какие тут могут быть разборки?»
Ранее Гоген Солнцев в беседе с Telegram-каналом "Звездач" признался, что его матери ампутировали ногу из-за осложнений после коронавируса.
«Мне, конечно, как человеку очень жалко, я сочувствую, но что я могу сделать? Свою ногу отдать что ли? Я сейчас не в Москве» - воскликнул Солнцев
. При этом он предположил, что врачи позвонили с печальной новостью его экс-супруге Екатерине Терешкович из-за того, что не смогли дозвониться ему самому.