Бывшая жена Солнцева возмущена его отношением к больной матери

«Я в шоке от бывшего мужа. Какой же сволочью надо быть, чтобы, зная о том, что мать в таком тяжелом состоянии, развлекаться на курорте? У Гогена есть знакомые врачи – он бы мог к ним обратиться. Вы же понимаете, что ее состояние критическое! А ему все равно!»