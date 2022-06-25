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59 минут назад

Варлей напомнила о своих ролях, которым «не повезло»

Ирина Лебедева

Наталья Варлей провела творческий вечер в рамках кинофестиваля «Малая земля». Звезда сообщила, что очень сожалеет, что роль в «Кавказской пленнице», сделавшая ее знаменитой, перебила другие ее творческие работы, которых было немало.

Варлей напомнила о своих ролях, которым «не повезло»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даже сейчас, хотя с момента выхода легендарной картины, прошло более 50 лет, ее воспринимают как ту самую «спортсменку, комсомолку и просто красавицу», и все фильмы к ее юбилею снимают по определенному сценарию. Причем совсем не по такому, как ей бы хотелось. Об этом пишет АиФ.

«Я говорю: „Ребят, давайте мы о ‚Кавказской пленнице‘ поговорим, но немного. Ну, покажем фрагмент. А потом поговорим о других ролях“. „Хорошо“, — отвечают. В итоге полпередачи идет разговор о „Кавказской пленнице“, 15 минут — о „Вие“, потом немножко о личной жизни, чуть-чуть о цирке, два стихотворения — и все, передача закончилась», - расстраивается актриса.

По словам Варлей, есть и другие картины, в которых она снималась, другие роли, их более 60. И они заслуживают не меньшего внимания. Так, недавно ей позвонил Олег Митяев, который посмотрел по телевидению фильм «Ливень» с ее участием.

«Слушай, я посмотрел картину, и открыл рот. А почему ее так редко показывают?» — поинтересовался певец.

22 июня актрисе театра и кино, поэтессе, писательнице Наталье Варлей исполнилось 75 лет.

Шоу-бизнес,Олег Митяев,Наталья Варлей,
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