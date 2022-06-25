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2 часа назад

Прощание с певцом Пьером Нарциссом из-за форс-мажора перенесли на среду

Майк Габриелян

Прощание с певцом Пьером Нарциссом из-за форс-мажора перенесли на среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-супругу Валерию Калачеву.

«Возник острый форс-мажор. Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Острый форс-мажор», - сказала Калачева.

По её словам, прощание переносится на среду. Оно пройдет на том же месте, с 12 до 15.

Певец Пьер Нарцисс умер в 45 лет

«Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», - добавила экс-супруга.

Прощание должно было пройти сегодня, 25 июня в 11.30, по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Ранее стало известно, что мама и другие родственники хотят похоронить Пьера в фамильном склепе в Камеруне.

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