Певица Asti ответила на обвинения Дубцовой в плагиате

Певица Анна Дзюба (Asti) ответила на обвинения в плагиате, прозвучавшие от исполнительницы Ирины Дубцовой. Об этом сообщает Starhit.
«Я, если честно, и не знала, что у кого-то есть такой трек. У многих песен есть знаковые названия, но не значит, что это плагиат. Просто называешь по слову, которое нравится больше всего, чтобы твои слушатели его помнили», — заявила артистка.
Исполнительница добавила, что ей некогда зацикливаться и переживать из-за слов коллеги по музыкальному цеху. Она продолжила праздновать свой день рождения, на днях ей исполнилось 32 года.
Накануне стало известно, что певица Ирина Дубцова нашла в новой композиции певицы Анны Asti «Повело» плагиат.
По словам Дубцовой, в песне Анны Дзюбы под названием «Повело» есть фраза «Sex in the city». Точно такая же фраза есть и в песне Дубцовой «Девочки».