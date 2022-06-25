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36 минут назад

Певица Анна Дзюба (Asti) ответила на обвинения в плагиате

Майк Габриелян

Певица Анна Дзюба (Asti) ответила на обвинения в плагиате, прозвучавшие от исполнительницы Ирины Дубцовой. Об этом сообщает Starhit.

Певица Asti ответила на обвинения Дубцовой в плагиате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я, если честно, и не знала, что у кого-то есть такой трек. У многих песен есть знаковые названия, но не значит, что это плагиат. Просто называешь по слову, которое нравится больше всего, чтобы твои слушатели его помнили», — заявила артистка.

Исполнительница добавила, что ей некогда зацикливаться и переживать из-за слов коллеги по музыкальному цеху. Она продолжила праздновать свой день рождения, на днях ей исполнилось 32 года.

Накануне стало известно, что певица Ирина Дубцова нашла в новой композиции певицы Анны Asti «Повело» плагиат.

По словам Дубцовой, в песне Анны Дзюбы под названием «Повело» есть фраза «Sex in the city». Точно такая же фраза есть и в песне Дубцовой «Девочки».

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