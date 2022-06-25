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9 минут назад

В разгар концерта на исполнительницу МакSим напала женщина, уронив ее на пол

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В Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Ночь музыки», на котором российская исполнительница МакSим получила стресс прямо в ходе выступления.

На МакSим напала женщина во время концерта
Фото: ТАССТАСС

Когда певица исполняла свою легендарную композицию «Мой рай», на сцену выбежала женщина, желающая обнять МакSим. Но от неожиданности певица лишь испугалась. Поклонница видимо так сильно жаждала объятий, что повалила звезду на пол.

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«Когда МакSим пела культовую «Мой рай», на сцену неожиданно выбежала женщина и накинулась на артистку с объятиями. Ее тут же схватил охранник и оттащил за кулисы, но фанатка потянула МакSим, та упала», – говорят очевидцы.

Конечно, МакSим продолжила свое выступление, как только пришла в себя после случившегося инцидента.

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