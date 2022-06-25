На МакSим напала женщина во время концерта

«Когда МакSим пела культовую «Мой рай», на сцену неожиданно выбежала женщина и накинулась на артистку с объятиями. Ее тут же схватил охранник и оттащил за кулисы, но фанатка потянула МакSим, та упала», – говорят очевидцы.