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19 минут назад

Певица Азиза раскрыла гонорары звёзд за участие в телевизионных шоу

Свободная пресса

Певица Азиза раскрыла гонорары звёзд за участие в телевизионных шоу.

Азиза раскрыла гонорары звезд за участие в телевизионных шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, артисты редко появляются на ТВ бесплатно, зачастую их обеспечивают гонорарами на сотни тысяч рублей, передаёт Общественная служба новостей.

«Слава Богу, артистам всегда платят, но кому-то заоблачные гонорары, а кому-то нормальные, среднестатистические — 100 тыс. руб., – подчеркнула Азиза. – Но, например, на конкурсы, в которых я победила, «Точь-в-точь», «Ты суперстар» или «Маска» мы ходим бесплатно».

Как отметила певица, плата за участие в шоу – распространённая практика по всему миру.

«Это полноценная работа для артистов, а не благотворительность, поэтому они должны получать гонорары», – считает Азиза.

Ранее известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.

Шоу-бизнес,Евгений Додолев,Вера Брежнева,Анна Нетребко,Рената Литвинова,
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