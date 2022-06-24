Азиза раскрыла гонорары звезд за участие в телевизионных шоу

«Слава Богу, артистам всегда платят, но кому-то заоблачные гонорары, а кому-то нормальные, среднестатистические — 100 тыс. руб., – подчеркнула Азиза. – Но, например, на конкурсы, в которых я победила, «Точь-в-точь», «Ты суперстар» или «Маска» мы ходим бесплатно».