Азиза раскрыла гонорары звезд за участие в телевизионных шоу

Певица Азиза раскрыла гонорары звёзд за участие в телевизионных шоу.
По её словам, артисты редко появляются на ТВ бесплатно, зачастую их обеспечивают гонорарами на сотни тысяч рублей, передаёт Общественная служба новостей.
«Слава Богу, артистам всегда платят, но кому-то заоблачные гонорары, а кому-то нормальные, среднестатистические — 100 тыс. руб., – подчеркнула Азиза. – Но, например, на конкурсы, в которых я победила, «Точь-в-точь», «Ты суперстар» или «Маска» мы ходим бесплатно».
Как отметила певица, плата за участие в шоу – распространённая практика по всему миру.
«Это полноценная работа для артистов, а не благотворительность, поэтому они должны получать гонорары», – считает Азиза.
Ранее известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.