Малышева объяснила, как можно было спасти Шатунова

Врач Елена Малышева заявила, что жизнь Юрия Шатунова можно было продлить. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
«Для этого просто необходимо один раз в год обследоваться и сдавать анализы, в том числе, и анализ на холестерин. Если обнаружится, что холестерин высокий, вам назначат таблетки и будут лечить», – написала Малышева.
По ее словам, инфаркт миокарда возникает у молодых мужчин из-за высокого уровня холестерина. Проблема не имеет симптомов. Выявить ее можно при анализе крови. Высокий уровень холестерина может привезти к инсульту или инфаркту, как итог – внезапная смерть.
Елена Малышева посоветовала у себя в телеграм-канале сдавать анализы каждый год.