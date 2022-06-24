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54 минуты назад

Малышева объяснила, как можно было спасти Шатунова

РИА "ФедералПресс"

Врач Елена Малышева заявила, что жизнь Юрия Шатунова можно было продлить. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Малышева объяснила, как можно было спасти Шатунова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для этого просто необходимо один раз в год обследоваться и сдавать анализы, в том числе, и анализ на холестерин. Если обнаружится, что холестерин высокий, вам назначат таблетки и будут лечить», – написала Малышева.

По ее словам, инфаркт миокарда возникает у молодых мужчин из-за высокого уровня холестерина. Проблема не имеет симптомов. Выявить ее можно при анализе крови. Высокий уровень холестерина может привезти к инсульту или инфаркту, как итог – внезапная смерть.

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Елена Малышева посоветовала у себя в телеграм-канале сдавать анализы каждый год.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Елена Малышева,
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