Покинувшая Россию группа Little Big раскрыла свое местоположение

Российская группа Little Big сообщила, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась на официальном сайте музыкального коллектива.
"Little Big - панк-поп-рейв-группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", - говорится на сайте группы.
Рэйв-группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она позиционирует себя в качестве "сатирической арт-коллаборации", которая в своем творчестве в гротескном виде обыгрывает различные стереотипы о России. Репертуар группы преимущественно включает англоязычные композиции. Лидером и основателем Little Big является музыкант и видеоблогер Илья Прусикин.
В 2020 г. группа должна была представлять Россию на Евровидении с песней Uno. Однако конкурс в итоге не был проведен из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в июле 2020 г. клип на композицию набрал рекордное число просмотров на официальном канале "Евровидения" на видеохостинге YouTube - 134 млн.