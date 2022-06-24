Покинувшая Россию группа Little Big раскрыла свое местоположение

Российская группа Little Big сообщила, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась на официальном сайте музыкального коллектива.

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"Little Big - панк-поп-рейв-группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе", - говорится на сайте группы.

Рэйв-группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она позиционирует себя в качестве "сатирической арт-коллаборации", которая в своем творчестве в гротескном виде обыгрывает различные стереотипы о России. Репертуар группы преимущественно включает англоязычные композиции. Лидером и основателем Little Big является музыкант и видеоблогер Илья Прусикин.