«Как будто мне родина орден дала»: Кеосаян о сообщениях о запрете въезда в Казахстан

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян отреагировал на сообщения о запрете въезда в Казахстан и включение в один список с террористами страны. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что относится к этому с «невероятным юмором» и «придет момент, когда он приедет в страну, не спрашивая разрешения у ее властей».

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Ранее 24 июня казахстанское агентство КазТАГ сообщило, что Кеосаяна включили в список «нежелательных» людей в стране.

Предполагается, что причиной такого решения стали недавние критические высказывания режиссера о действиях Казахстана на фоне спецоперации России на Украине. В частности, Кеосаян обвинял казахов в неблагодарности и призывал власти РФ пересмотреть уровень взаимоотношений с Нур-Султаном. При этом официального подтверждения запрета въезжать телеведущему в страну, а также его включение в список с террористами от администрации Казахстана не было. В КазТАГ это объяснили «отсутствием такого положения» в нормах и правила страны.

«Отношусь с невероятным юмором, отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно», — прокомментировал данную информацию Кеосаян.