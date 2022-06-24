Вдова Юры Шатунова не придет на прощание с мужем

дова Юры Шатунова, скончавшегося в Подмосковье на 49-м году жизни, не придет на прощание с супругом.

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По словам близких Светланы, дело в том, что женщина находится в слишком подавленном состоянии.

"Жены не будет на публичном прощании. Светлане очень плохо сейчас. Теперь мы боимся за ее здоровье", - приводит слова менеджера Шатунова Аркадия Кудряшова Telegram-канал "Звёздная пыль".

Светлана сейчас находится в Германии, где в последние годы жила семья Шатуновых. Все вопросы, связанные с организацией прощания и похорон Юрия Шатунова, решаются через ее представителей.