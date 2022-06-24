В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
17 минут назад

Вдова Юры Шатунова не придет на прощание с мужем

Российская Газета

дова Юры Шатунова, скончавшегося в Подмосковье на 49-м году жизни, не придет на прощание с супругом.

Вдова Юры Шатунова не придет на прощание с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам близких Светланы, дело в том, что женщина находится в слишком подавленном состоянии.

"Жены не будет на публичном прощании. Светлане очень плохо сейчас. Теперь мы боимся за ее здоровье", - приводит слова менеджера Шатунова Аркадия Кудряшова Telegram-канал "Звёздная пыль".

Светлана сейчас находится в Германии, где в последние годы жила семья Шатуновых. Все вопросы, связанные с организацией прощания и похорон Юрия Шатунова, решаются через ее представителей.

Легендарного фронтмена "Ласкового мая" похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня. Прощание состоится двумя днями ранее.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители