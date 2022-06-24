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56 минут назад

Дубцова обвинила Анну Asti в плагиате

Елена Прошина

Певица Ирина Дубцова нашла в новой композиции певицы Анны Asti «Повело» плагиат. Об этом она написала у себя в соцсетях, сообщает «Газета.ру».

Дубцова обвинила Анну Asti в плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дубцовой, в песне Анны Дзюбы есть фраза «Sex in the city». Точно такая же фраза есть и в песне Дубцовой «Девочки». При чем композитор уверяет, что к популярному сериалу она не имеет никакого отношения.

«Сериал называется «Sex and the city». У меня в песне фраза «Sex in the city», не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно», — отметила Дубцова.

Также она заметила, что у нее есть песня «29.10», чье название напоминает трек Анны Asti «Анечка». Он начинается с чисел «24.06.90».

«Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени», — сообщила Дубцова.

Ранее Анну Asti уже обвиняли в плагиате. Режиссер Юлия Иванова обнаружила в первом клипе певицы «Феникс» поразительное сходство со своей работой для группы BP Broth. По ее мнению, в видео Анны есть те же локации, ракурсы, танцы, что и в клипе на песню «Не смей».

Шоу-бизнес,Ирина Дубцова,Юлия Иванова,
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