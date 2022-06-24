Дубцова обвинила Анну Asti в плагиате

Певица Ирина Дубцова нашла в новой композиции певицы Анны Asti «Повело» плагиат. Об этом она написала у себя в соцсетях, сообщает «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Дубцовой, в песне Анны Дзюбы есть фраза «Sex in the city». Точно такая же фраза есть и в песне Дубцовой «Девочки». При чем композитор уверяет, что к популярному сериалу она не имеет никакого отношения.

«Сериал называется «Sex and the city». У меня в песне фраза «Sex in the city», не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно», — отметила Дубцова.

Также она заметила, что у нее есть песня «29.10», чье название напоминает трек Анны Asti «Анечка». Он начинается с чисел «24.06.90».

«Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени», — сообщила Дубцова.