Дубцова обвинила Анну Asti в плагиате

Певица Ирина Дубцова нашла в новой композиции певицы Анны Asti «Повело» плагиат. Об этом она написала у себя в соцсетях, сообщает «Газета.ру».
По словам Дубцовой, в песне Анны Дзюбы есть фраза «Sex in the city». Точно такая же фраза есть и в песне Дубцовой «Девочки». При чем композитор уверяет, что к популярному сериалу она не имеет никакого отношения.
«Сериал называется «Sex and the city». У меня в песне фраза «Sex in the city», не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно», — отметила Дубцова.
Также она заметила, что у нее есть песня «29.10», чье название напоминает трек Анны Asti «Анечка». Он начинается с чисел «24.06.90».
«Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени», — сообщила Дубцова.
Ранее Анну Asti уже обвиняли в плагиате. Режиссер Юлия Иванова обнаружила в первом клипе певицы «Феникс» поразительное сходство со своей работой для группы BP Broth. По ее мнению, в видео Анны есть те же локации, ракурсы, танцы, что и в клипе на песню «Не смей».