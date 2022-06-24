«Кобзон перевернулся»: Собчак возмутили слова Канделаки о Баскове

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что певец Иосиф Кобзон «перевернулся под землей». Так журналистка отреагировала на пост Тины Канделаки о том, что Николай Басков «уверенно» занял его место.

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«Где-то под землей перевернулся Кобзон. Кстати, Иосиф Давыдович в отличие от многих был близок с властью, но умел сказать «нет», — написала Собчак.

В своем посте Канделаки написала, что после смерти Кобзона у страны больше не будет такого «монументального, гипнотизирующего своей мощью певца».

«А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи», — написала журналистка.