Стало известно о планах кремировать Шатунова

Экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, скончавшегося 23 июня, кремируют. Певца похоронят 28 июня на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

«Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», - сказал источник.

До этого директор Шатунова Аркадий Кудряшов говорил, что дата похорон артиста будет зависеть от того, когда в Москву приедет его супруга. Светлана с детьми сейчас находится в Германии.

По словам Кудряшова, похороны пройдут в закрытом режиме по пожеланию близких. При этом прощание с певцом состоится в воскресенье с 10:00 до 15:00 в зале прощаний Троекуровского кладбища.