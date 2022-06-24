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2 часа назад

Стало известно о планах кремировать Шатунова

Елена Прошина

Экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, скончавшегося 23 июня, кремируют. Певца похоронят 28 июня на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

«Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», - сказал источник.

До этого директор Шатунова Аркадий Кудряшов говорил, что дата похорон артиста будет зависеть от того, когда в Москву приедет его супруга. Светлана с детьми сейчас находится в Германии.

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По словам Кудряшова, похороны пройдут в закрытом режиме по пожеланию близких. При этом прощание с певцом состоится в воскресенье с 10:00 до 15:00 в зале прощаний Троекуровского кладбища.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Артист отдыхал с друзьями, когда ему стало плохо. Друзья отвезли его в расположенную неподалеку Растуновскую больницу. Там Шатунову сделали кардиограмму, которая подтвердила инфаркт. После этого скорая помощь доставила его в Домодедовскую больницу, однако спасти певца не удалось. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Шоу-бизнес,Видео,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
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