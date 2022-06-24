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1 час назад

Какая пенсия была у 48-летнего Шатунова

Елена Прошина

Музыкант Юрий Шатунов в свои 48 лет уже был пенсионером. Как сообщает «Комсомольская правда», такой статус он получил благодаря помощи Иосифа Кобзона.

Какая пенсия была у 48-летнего Шатунова
Фото: ТАССТАСС

В свое время известный музыкант официально принял на работу звезд «Ласкового мая» Юрия Шатунова и Сергея Серкова. Несмотря на то, что подросткам было всего по 14 лет, они уже значили артистами Москонцерта. Без помощи Кобзона музыкантам было бы сложно найти работу из-за отсутствия образования.

Пенсию Шатунову назначили через 25 лет — в 39 лет. Благодаря этому Шатунову приходило чуть более 20 тыс. рублей на специальный счет.

Напомним, что о смерти Шатунова от остановки сердца стало известно 23 июня. По первоначальной версии, артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь вечером в среду, 22 июня, однако позднее выяснилось, что до поликлиники его отвезли друзья. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Солиста «Ласкового мая» похоронят 26 июня на Троекуровском кладбище.

Шоу-бизнес,Сергей Серков,Юрий Шатунов,Иосиф Кобзон,
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