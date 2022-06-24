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42 минуты назад

Успенская может получить пять лет тюрьмы после избиения соседской собаки

Елена Прошина

В результате стычки с соседями и избиения их собаки, Любовь Успенская травмировала психику троих детей. Теперь певице может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Успенская может получить пять лет тюрьмы после избиения соседской собаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно Любовь Успенская зашла на участок к соседке Юлии Раевской, где избила ее собаку и стала выкрикивать оскорбления. В это время у Раевской гостила дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми: трех, шести и восьми лет. В ходе последующих разбирательства, детям провели психологическую экспертизу.

Нападение Успенской на соседку: видео

В результате психологи сделали заключение о том, что у детей наблюдаются симптомы посттравматического расстройства. В частности, у малышей выявили нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия. Теперь детям придется три месяца заниматься с психологом.

«Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до 5 лет», — заявил адвокат Александр Добровинский.

Ранее сообщалось, что после инцидента с собакой дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина также обратилась к психологу.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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