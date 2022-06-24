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38 минут назад

Российский певец рассказал о покупке дома родителям

Lenta.ru

Известный российский певец Анатолий Цой рассказал, что на один из праздников подарил своим родителям дом. Подробностями истории он поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

Российский певец рассказал о покупке дома родителям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цой рассказал, что его семья соблюдает национальные корейские обычаи. Согласно одному из них, дети должны организовать торжество на 60-летний юбилей родителей. В прошлом году семья артиста отмечали 60-летие матери и отца. В честь праздника певец купил им недвижимость.

«В общем, мы закатили пышный праздник, было очень весело, очень классно. Я подарил родителям дом, о которым они очень давно мечтали. Сейчас они живут в нем и радуются», — отметил артист.

Ранее российская певица Наталья Подольская рассказала, что ее мать владеет квартирой, но летом переезжает к детям в загородный дом. На участке женщина вместе с помощником занимается садоводством — выращивает растения и ухаживает за ними.

Шоу-бизнес,Анатолий Цой,Наталья Подольская,
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