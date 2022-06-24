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1 час назад

Бузова опубликовала видео с Шатуновым, Биланом и Рудковской

Александр Кузьмин

Ольга Бузова заявила, что ее потрясла новость о кончине певца Юрия Шатунова. Об этом популярная исполнительница сообщила в своем личном Telegram-канале.

Названо место прощания с Юрием Шатуновым в Москве

Артистка также опубликовала видео, где она в компании бывшего солиста группы «Ласковый май», а также Димы Билана и Яны Рудковской танцует на сцене. Судя по подписи к ролику, на кадрах запечатлено первое исполнение Шатуновым песни «Про белые розы».

«Юрий Шатунов впервые поет песню “Про белые розы” Димы Билана, с Димой. А Оля и Яна танцуют», – говорится в публикации.

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