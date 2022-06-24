Ольга Бузова заявила, что ее потрясла новость о кончине певца Юрия Шатунова . Об этом популярная исполнительница сообщила в своем личном Telegram-канале.

Артистка также опубликовала видео, где она в компании бывшего солиста группы «Ласковый май», а также Димы Билана и Яны Рудковской танцует на сцене. Судя по подписи к ролику, на кадрах запечатлено первое исполнение Шатуновым песни «Про белые розы».