Участники Little Big снялись обнаженными для нового клипа

Участники российской группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская снялись обнаженными для нового клипа. Соответствующий кадр появился в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) коллектива.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенном фото вокалисты предстали без одежды, стоя лицом к камере. При этом гениталии артистов, а также грудь девушки прикрывали крупные резные листья. Образ Таюрской дополняли распущенные локоны, макияж в коричневых тонах, а также длинные черные ногти. В свою очередь, лидер группы позировал с коротко стриженной головой, оставив лишь квадратную челку, доходящую до середины лба, и усы.

В подписи к посту музыканты рассказали о выходе новой песни под названием Generation Cancellation. Клип на данную композицию, в котором звезды предстали в указанных образах, был опубликован на YouTube-канале исполнителей.

Снимок вызвал противоречивую реакцию у пользователей. Так, одни юзеры удивились отсутствию татуировок на теле рок-певца, для других кадр стал объектом для шуток. «А где тату?», «Они же типа в рай попали, а туда с голым задом только, без тату», «Как называется OnlyFans у Ильича?», «Пора на спорт», «Соня королева и богиня», «Без наколок лучше смотрится», «У Ильи листочек должен быть до колен», — комментировали они.