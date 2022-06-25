Лера Кудрявцева покинула Россию

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что на данный момент находится в Армении.
Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что была потрясена новостью о смерти Юрия Шатунова. С солистом культового коллектива ее связывала многолетняя дружба. Она начала общаться с артистом еще будучи замужем за барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком.
На данный момент Кудрявцева находится в Ереване. Она поделилась с подписчиками фото из путешествия, а также рассказала им о своих переживаниях.
«В каждом городе своя энергетика, свой “запах”. Здесь невероятные абрикосы сейчас. Уходят, уходят, уходят… А ты ешь абрикос, смотришь из окна на дорогу. Говорите чаще “люблю” своим родителям, детям, любимым. Это так просто. И так важно. И так нужно», — написала она в Telegram-канале.
Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате инфаркта.