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7 минут назад

Переживающая из-за смерти Шатунова Кудрявцева покинула Россию

Слово и Делоиещё 1

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что на данный момент находится в Армении.

Лера Кудрявцева покинула Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что была потрясена новостью о смерти Юрия Шатунова. С солистом культового коллектива ее связывала многолетняя дружба. Она начала общаться с артистом еще будучи замужем за барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком.

На данный момент Кудрявцева находится в Ереване. Она поделилась с подписчиками фото из путешествия, а также рассказала им о своих переживаниях.

«В каждом городе своя энергетика, свой “запах”. Здесь невероятные абрикосы сейчас. Уходят, уходят, уходят… А ты ешь абрикос, смотришь из окна на дорогу. Говорите чаще “люблю” своим родителям, детям, любимым. Это так просто. И так важно. И так нужно», — написала она в Telegram-канале.

Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате инфаркта.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Лера Кудрявцева,
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