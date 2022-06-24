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1 час назад

Сын Илона Маска официально сменил пол и поменял имя и фамилию

Газета.Ruиещё 4

Просьба 18-летнего сына американского миллиардера Илона Маска о смене пола и имени была удовлетворена судом, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на документы.

Сын Илона Маска официально сменил пол и имя
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Поскольку возражений нет, ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено", - передает телеканал решение судьи.

В результате Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Ранее сообщалось, что сын Маска решил полностью изменить образ, чтобы дистанцироваться от отца. Он подал в суд прошение почти сразу после дня рождения в апреле.

"Не хочу быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, в форме или форме", - пояснило свое решение Вивиан Дженна Уилсон.

Ксавье — сын Маска и первой жены, писательницы Джастин Уилсон. Пара развелась в 2008 году. У него есть брат-близнец Гриффин Маск. В конце 2021 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разорвал отношения с певицей Граймс.

Шоу-бизнес,Джастин Уилсон,Илон Маск,SpaceX,
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