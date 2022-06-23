Собчак пристыдила Шнурова за песню о Невзорове и удалила пост

По данным издания, сначала в удаленном посте Собчак припомнила Шнурову историю с ней, когда он резко переменил к ней отношение и оборвал дружбу. Телеведущая до сих пор не понимает причин этого. Затем Собчак обратила внимание на новый клип музыканта о Невзорове*. Видео она сочла логичным продолжением выбранной Шнуровым модели поведения, ведь до сих пор журналист был близким приятелем исполнителя, но вероятно теперь это осталось в прошлом.