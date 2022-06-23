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14 минут назад

Собчак пристыдила Шнурова за песню о Невзорове и удалила пост

Елена Прошина

Ксения Собчак в своем Telegram-канале резко отреагировала на новый клип Сергея Шнурова «Не Зорро!» о журналисте Александре Невзорове*. Телеведущая уличила музыканта в очередном предательстве друга, но спустя несколько минут удалила свой пост, передает «Московский комсомолец».

Собчак пристыдила Шнурова за песню о Невзорове и удалила пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, сначала в удаленном посте Собчак припомнила Шнурову историю с ней, когда он резко переменил к ней отношение и оборвал дружбу. Телеведущая до сих пор не понимает причин этого. Затем Собчак обратила внимание на новый клип музыканта о Невзорове*. Видео она сочла логичным продолжением выбранной Шнуровым модели поведения, ведь до сих пор журналист был близким приятелем исполнителя, но вероятно теперь это осталось в прошлом.

По мнению Собчак, характер и поведение Шнурова изменили его новая жена и нынешнее окружение. Телеведущая даже упомянула пару имен и одно из «ведомств», но спустя несколько минут удалила пост.

Шнуров посвятил и опубликовал у себя на YouTube-канале клип «Не Зорро!», который посвятил Невзорову*, вчера, 22 июня. В видео музыкант высмеивал политические взгляды журналиста, обозвав его «глистом» и другими нелицеприятными словами. Невзоров* на данный выпад Шнурова ответил, что «никогда не мочиться на могилы друзей».

*признан в России иностранным агентом

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,
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