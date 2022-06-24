"Известия": скорая помощь потеряла 40 минут при спасении Шатунова

Врачи потеряли существенное время - не менее 40 минут - при спасении Юрия Шатунова из-за того, что скорая помощь не приезжала на вызов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
По данным издания, вызов к диспетчеру скорой помощи поступил в среду, 23:27 22 июня. Диспетчер ответил одному из друзей певца, позвонившему в скорую, что свободных экипажей нет и фактически отказали в вызове. Принявшая звонок женщина не задала необходимые в данной ситуации уточняющие вопросы, по которым было бы возможно определить самочувствие больного. В результате, друзьям Юрия Шатунова пришлось везти его в больницу самостоятельно.
Ранее была названа дата и место прощания с Юрием Шатуновым. Юрий Шатунов скончался в Москве в ночь на 23 июня, ему было 48 лет. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что когда артиста доставили в больницу он был уже в состоянии клинической смерти.