"Известия": скорая помощь потеряла 40 минут при спасении Шатунова

Врачи потеряли существенное время - не менее 40 минут - при спасении Юрия Шатунова из-за того, что скорая помощь не приезжала на вызов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

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По данным издания, вызов к диспетчеру скорой помощи поступил в среду, 23:27 22 июня. Диспетчер ответил одному из друзей певца, позвонившему в скорую, что свободных экипажей нет и фактически отказали в вызове. Принявшая звонок женщина не задала необходимые в данной ситуации уточняющие вопросы, по которым было бы возможно определить самочувствие больного. В результате, друзьям Юрия Шатунова пришлось везти его в больницу самостоятельно.