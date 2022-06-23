Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова

«После закупорки тромбом, вся ткань сердца прекращает получать кислород. Если в таком случае не провести экстренное стентирование, то может наступить смерть», – заявил газете ВЗГЛЯД терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

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Ночью на 49-м году жизни от обширного инфаркта скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в Домодедовскую больницу. Врачи скорой помощи диагностировали у Шатунова острый трансмуральный инфаркт миокарда. Главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов сообщил, что пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности, передает телеканал «Звезда».

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«Это поражение крупного участка сердца связано с тромбозом крупной коронарной артерии, снабжающей сердечную мышцу. После закупорки тромбом, вся ткань сердца прекращает получать кислород. Если в таком случае не провести экстренное стентирование, то может наступить смерть, потому что сердце просто перестанет сокращаться или возникнет жизнеугрожающая аритмия», – говорит Ашихмин.

Предрасполагающие факторы к данному заболеванию – курение, высокое артериальное давление, наследственность, высокий уровень холестерина, объясняет специалист. Напомним, что два года назад основатель «Ласкового мая» Андрей Разин дал интервью, в котором объяснил раннюю смерть скончавшегося в 2020 году участника группы Александра Прико курением. При этом он обратил внимание на то, что рано увлекся табаком и Шатунов, предположив, что артиста может ждать аналогичный финал.

«Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов – с шести, и не перестает. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось», – сказал Разин «Собеседнику».

Также врач подчеркивает, что мужчинам необходимо тщательно следить за своим здоровьем, поскольку именно у них фиксируется наибольшее количество инфарктов.

«Нужно периодически делать комплексное обследование организма. Предвестником может быть боль в грудной клетке. Иногда мужчины не жалуются на нее, им кажется нормальной небольшая тянущая боль, но это нельзя игнорировать», – объясняет кардиолог.

При появлении боли в грудной клетке необходимо тут же вызывать скорую помощь, поскольку есть случаи, когда наступает внезапная сердечная смерть, спустя час после начала симптомов, предупреждает специалист.