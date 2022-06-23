Волочковой стало стыдно за Лазарева

«Я думала, что Филипп Киркоров меня вырезал из этого эфира, и на него затаила обиду. Хотя Киркорову я первая протянула руку, когда все от него отвернулись. В заблуждении была, что это не он меня оградил от присутствия в эфире, а именно Сергей... Когда я узнала, что это Лазарев, — стыдно за него стало», — высказалась балерина.