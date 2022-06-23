В вопросе о проведении Евровидения на Украине поставили точку

Песенный конкурс «Евровидение» не будет проходить на Украине в следующем году. Теперь Европейский вещательный союз окончательно подтвердил этот факт.

Несмотря на то, что украинская сторона настаивала на проведении Евровидения у себя, ЕВС не дал на это согласие из соображений безопасности. Такое решение было принято ранее, однако страна-победитель конкурса этого года продолжила настаивать на своем.

«Изучив всю информацию мы с сожалением подтверждаем, что конкурс не может быть проведен на Украине и будет перенесен в другую страну» — говорится в окончательном заявлении Европейского Вещательного Союза.