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31 минуту назад

Европейский Вещательный Союз подтвердил решение не проводить Евровидение-2023 на Украине

Слово и Дело

Песенный конкурс «Евровидение» не будет проходить на Украине в следующем году. Теперь Европейский вещательный союз окончательно подтвердил этот факт.

В вопросе о проведении Евровидения на Украине поставили точку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Несмотря на то, что украинская сторона настаивала на проведении Евровидения у себя, ЕВС не дал на это согласие из соображений безопасности. Такое решение было принято ранее, однако страна-победитель конкурса этого года продолжила настаивать на своем.

«Изучив всю информацию мы с сожалением подтверждаем, что конкурс не может быть проведен на Украине и будет перенесен в другую страну» — говорится в окончательном заявлении Европейского Вещательного Союза.

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Где именно состоится песенный конкурс пока неясно. Ранее Великобритания выражала готовность в очередной раз принять его на своей территории, но окончательного ответа пока не прозвучало.

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