Лолита пожаловалась на обман мошенников

Лолита Милявская в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) рассказала фанатам о мошеннической схеме, которую злоумышленники придумали на основе организованного ею конкурса. Его участникам, по словам певицы, рассылают сообщения с предложением отправить тысячу рублей, чтобы получить приз за победу в розыгрыше.

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«Утром не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что выиграла приз. Причем приз, который я же с Иваном и разыгрываю», — рассказала Лолита.

Она добавила, что схожие сообщения уже получили многие ее фанаты, участвующие в конкурсе, хотя он еще даже не начался.

«Никто, ни за что не должен платить, даже отправка подарков за наш с Иваном счет», — подчеркнула Лолита.

В заключение своей речи певица призвала фанатов внимательно читать условия конкурса, чтобы не попасться на уловки мошенников.