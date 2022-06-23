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8 минут назад

Лолита пожаловалась на обман мошенников

Елена Прошина

Лолита Милявская в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) рассказала фанатам о мошеннической схеме, которую злоумышленники придумали на основе организованного ею конкурса. Его участникам, по словам певицы, рассылают сообщения с предложением отправить тысячу рублей, чтобы получить приз за победу в розыгрыше.

Лолита пожаловалась на обман мошенников
Фото: ТАССТАСС

«Утром не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что выиграла приз. Причем приз, который я же с Иваном и разыгрываю», — рассказала Лолита.

Она добавила, что схожие сообщения уже получили многие ее фанаты, участвующие в конкурсе, хотя он еще даже не начался.

«Никто, ни за что не должен платить, даже отправка подарков за наш с Иваном счет», — подчеркнула Лолита.

В заключение своей речи певица призвала фанатов внимательно читать условия конкурса, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Отметим, что на днях Лолита запустила в своей соцсети розыгрыш 500 тысяч рублей и нескольких смартфонов. Для участия в нем желающим нужно подписаться на целый ряд аккаунтов, выбранных певицей.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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