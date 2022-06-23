Лолита пожаловалась на финансовых мошенников

Певица Лолита рассказала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) о мошенниках, которые предложили отправить им тысячу рублей, чтобы получить приз за победу в ее же конкурсе.

«Утром я не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что я выиграла приз. Причем приз, который я же с Иваном и разыгрываю», — рассказала Лолита.

По ее словам, схожие сообщения получили многие ее фанаты, которые решили поучаствовать в розыгрыше приза. При этом Лолита уточнила, что сам конкурс еще даже не начался. Певица заверила: в случае победы платить ничего не придется, расходы на отправку подарков она полностью берет на себя. В связи с этим Лолита призвала поклонников внимательнее читать условия конкурса, чтобы не попасться на уловки финансовых аферистов.