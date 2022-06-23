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31 минуту назад

Власти перекроют центр Тобольска в день приезда Газманова

Ura.Ru

25 июня, в день 435-летия Тобольска, центральные улицы города будут частично закрыты для движения автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Ранее агентство писало о том, что в этот день для горожан с бесплатным концертом выступит российский исполнитель Олег Газманов.

Центр российского города перекроют из-за Газманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 435-летию Тобольска, в организацию дорожного движения на улицах города вносятся следующие изменения: в период с 9:00 до12:30 часов будет перекрыто движение по ул. Семена Ремезова — пер. Свердловский — ул. Никольский взвоз на участке от проспекта Комсомольский до ул. Розы Люксембург; перекрыто движение по ул. Октябрьская на участке от ул. Никольский взвоз до ул. Радищева; движение по ул. Кондинская — ул. 5-я Северная будет организовано в обратном, относительно действующего, направлении от ул. Доронина до проспекта Комсомольский», — указано на официальном сайте мэрии Тобольска.

Там добавили, что с 13:00 до 18:30 часов в городе частично перекроют движение по ул. Розы Люксембург — ул. Хохрякова на участке от ул. Ленина до ул. Базарная площадь. Также на протяжении всего дня движение между нижним и верхним посадами города будет организовано через Тырковский взвоз. Общественный транспорт будет работать по измененным схемам.

Ранее агентство писало о том, что накануне юбилея Тобольска в гостиницах города были забронированы почти все номера. На этом фоне стоимость посуточной аренды квартир выросла в 2 раза.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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