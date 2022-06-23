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35 минут назад

Лорак впервые за долгое время появилась на российском телевидении

Елена Прошина

Украинская певица Ани Лорак впервые после начала специальной операции на Украине появилась на российском телевидении. Ее можно было увидеть в эфире нового выпуска шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает ФАН.

Лорак впервые за долгое время появилась на российском телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С конца февраля певица перестала выходить на связь с поклонниками. Все это время ее не было видно и в эфире телеканалов. Однако 17 июня на ТНТ вышел в эфир новый выпуск телешоу «Где логика?», гостьей которого стала Лорак. Это первое появление артистки на публике после долгого перерыва.

По некоторым данным, выпуск шоу был записан заранее. Сообщается, что съемки проходили еще 20 февраля. Почему его выпустили в эфир именно сейчас, неизвестно.

Напомним, после начала специальной военной операции Ани Лорак предпочла не комментировать происходящее. Из-за того, что она не стала высказывать свою политическую позицию, певица столкнулась с критикой в свою сторону.

В родном городе Лорак Черновцы с Театральной площади убрали именную звезду певицы. Звучали даже предложения лишить ее звания Народной артистки Украины.

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