Азиза рассказала о многочасовых извинениях Киркорова

Певица Азиза в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, как однажды Филипп Киркоров звонил ей с извинениями.

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Исполнительница была участницей шоу «Маска» и выступала в костюме Пингвина. Члены жюри приняли решение, что звезда покидает проект. Когда она сняла маску, то сразу расплакалась. По словам Азизы, Киркоров позвонил ей после шоу.

«До трех часов ночи он говорил: «Азиза, я никогда себе этого не прощу!» — вспоминает артистка.

Как утверждает певица, Киркоров был уверен, что в костюме скрывается Анита Цой. Также он подчеркнул, что находится с Цой в не очень хороших отношениях. «Он мне сказал: «У меня была личная неприязнь, и я так лоханулся!» Я его успокаивала тогда», — рассказала Азиза.