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58 минут назад

Певица Азиза рассказала, за что Киркоров извинялся перед ней "до трех ночи"

Газета.Ruиещё 2

Певица Азиза в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, как однажды Филипп Киркоров звонил ей с извинениями.

Азиза рассказала о многочасовых извинениях Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительница была участницей шоу «Маска» и выступала в костюме Пингвина. Члены жюри приняли решение, что звезда покидает проект. Когда она сняла маску, то сразу расплакалась. По словам Азизы, Киркоров позвонил ей после шоу.

«До трех часов ночи он говорил: «Азиза, я никогда себе этого не прощу!» — вспоминает артистка.

Как утверждает певица, Киркоров был уверен, что в костюме скрывается Анита Цой. Также он подчеркнул, что находится с Цой в не очень хороших отношениях. «Он мне сказал: «У меня была личная неприязнь, и я так лоханулся!» Я его успокаивала тогда», — рассказала Азиза.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал видео выступления его дочери Аллы-Виктории на школьном балу. 10-летняя Алла-Виктория вышла на сцену в белоснежном платье со стразами. В комментариях к публикации пользователи пошутили, что любовь к стразам досталась девочке от отца.

Шоу-бизнес,Анита Цой,Филипп Киркоров,
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