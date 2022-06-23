В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
48 минут назад

Малахов показал последнюю переписку с Шатуновым

Елена Прошина

Телеведущий Андрей Малахов поделился своей последней перепиской с Юрием Шатуновым. Телезвезда опубликовал скриншот с поздравлениями от певца в своем Telegram-канале.

Малахов показал последнюю переписку с Шатуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переписка произошла 23 февраля. Тогда Шатунов отправил Малахову поздравление, а также пригласил на свой сольный концерт, который должен был состояться в марте в Кремле. При этом артист не был уверен, что телеведущий придет.

«Если будет желание и время, буду рад видеть тебя на мероприятии», — писал музыкант.

Малахов отметил, что Шатунов был частым гостем в его передаче и ему сложно поверить, что это приглашение стало для него последним.

«Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова… Последние несколько лет он был частым гостем наших программ. Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним…», — написал Малахов.

Напомним, Юрий Шатунов скончался от инфаркта в ночь на 23 июня. Накануне он отдыхал с друзьями. Когда почувствовал себя плохо, его отвезли в поликлинику, а оттуда перевезли в другую больницу. Несмотря на все усилия врачей, сердце певца не выдержало. Музыканту было 48 лет.

Предположительно, Юрий Шатунов будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Дата пока неизвестна.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители