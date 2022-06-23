Малахов показал последнюю переписку с Шатуновым

Телеведущий Андрей Малахов поделился своей последней перепиской с Юрием Шатуновым. Телезвезда опубликовал скриншот с поздравлениями от певца в своем Telegram-канале.

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Переписка произошла 23 февраля. Тогда Шатунов отправил Малахову поздравление, а также пригласил на свой сольный концерт, который должен был состояться в марте в Кремле. При этом артист не был уверен, что телеведущий придет.

«Если будет желание и время, буду рад видеть тебя на мероприятии», — писал музыкант.

Малахов отметил, что Шатунов был частым гостем в его передаче и ему сложно поверить, что это приглашение стало для него последним.

«Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова… Последние несколько лет он был частым гостем наших программ. Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним…», — написал Малахов.

Напомним, Юрий Шатунов скончался от инфаркта в ночь на 23 июня. Накануне он отдыхал с друзьями. Когда почувствовал себя плохо, его отвезли в поликлинику, а оттуда перевезли в другую больницу. Несмотря на все усилия врачей, сердце певца не выдержало. Музыканту было 48 лет.