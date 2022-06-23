О смерти Шатунова стало известно в четверг. По информации СМИ, накануне он отдыхал с друзьями и почувствовал себя плохо. Его отвезли в ближайшую поликлинику, откуда уже вызвали скорую. В машине у певца остановилось сердце, но его смогли запустить. Однако это не спасло артиста, он скончался в Домодедовской больнице. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. В крови певца не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. Юрию Шатунову было 48 лет.