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37 минут назад

"Большая трагедия": Музыкальный критик Гаспарян о смерти Шатунова

Семён Капранов
Артур Гаспарян эксперт

Музыкальный критик Артур Гаспарян в разговоре с "Рамблером" прокомментировал информацию о смерти певца Юрия Шатунова, а также рассказал о значении творчества музыканта в истории российской эстрады.

Это безвременный уход еще молодого человека, который находился в расцвете и личных, и физических, и творческих сил. У него сейчас был большой концертный тур. Он был востребован, везде были аншлаги, все билеты были проданы. Юра Шатунов - это знаковая фигура в истории отечественной поп-музыки. "Ласковый май", "Белые розы" - это то, что вписано, что называется, в анналы истории.

Самое грустное, что только что закончился длительный судебный процесс. "Ласковый май", к сожалению, это не только музыкальная история, это история больших периодических скандалов. И вот была большая судебная тяжба с Андреем Разиным за творческое наследие, за те песни, которые у всей публики ассоциируются исключительно с Юрой Шатуновым как с их главным исполнителем. Он отстаивал свое право исполнять эти песни, что ему запрещал Андрей Разин. И вот, когда, казалось бы, наконец, все эти сложности пройдены и преодолены - буквально на днях состоялось предположительное решение суда в пользу Шатунова - вот такой неожиданный, очень грустный, печальный и драматический исход. Конечно, это большой удар для поклонников, для тех, кто любит музыку. Не хотелось бы впадать в какую-то высокопарность, но то, что это большая трагедия, совершенно очевидно.

Юра жил своим творчеством. Это часто ставили под сомнение, но он действительно был человеком очень музыкального склада, настоящим музыкантом, который копался в нюансах, очень любил музыку, занимался ею, несмотря на то, что у него отсутствовало музыкальное образование. Он выстроил свою студию, постоянно работал над новым материалом. Шатунов был, что называется, талантом от бога.

Шатунов - это один из символов яркой эпохи, ренессанса отечественной поп-музыки, который случился на рубеже 80-х и 90-х годов и оставил большой след, оказал большое влияние на всю дальнейшую историю поп-музыки. Наверное, никому не нужно объяснять, чем стала песня "Белые розы" в музыкальных анналах. Ее перепели все самые известные звезды, включая таких звезд альтернативного рока, как Жанна Агузарова. Это само по себе является признанием творческого значения и этой песни, и самой группы "Ласковый май", которая открыла абсолютно новую страницу в развитии отечественной эстрады.
Артур Гаспарян
Артур Гаспарян Журналист, музыкальный критик, телеведущий

О смерти Шатунова стало известно в четверг. По информации СМИ, накануне он отдыхал с друзьями и почувствовал себя плохо. Его отвезли в ближайшую поликлинику, откуда уже вызвали скорую. В машине у певца остановилось сердце, но его смогли запустить. Однако это не спасло артиста, он скончался в Домодедовской больнице. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. В крови певца не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. Юрию Шатунову было 48 лет.

Шоу-бизнес,Видео,Артур Гаспарян,Юрий Шатунов,Жанна Агузарова,Андрей Разин,
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