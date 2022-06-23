В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Сын Губерниева прошел кастинг на шоу «Голос»

Елена Прошина

19-летний сын комментатора Дмитрия Губерниева Михаил прошел кастинг на шоу «Голос». Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в своих соцсетях он сообщил, что будет участвовать в слепых прослушиваниях нового сезона передачи на Первом канале.

Сын Губерниева прошел кастинг на шоу «Голос»
Фото: соцсетисоцсети

Губерниев-младший также опубликовал фрагмент песни Элиса Купера Poison в собственном исполнении на английском языке.

Напомним, что новый, 11-й сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале в октябре 2022 года. На данный момент кастинг участников на передачу завершен.

Кто именно станет наставниками в этом году пока неизвестно — подробности создатели шоу должны рассказать в августе. В прошлом сезоне в их роли выступили Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Александр Градский,Дима Билан,Леонид Агутин,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители