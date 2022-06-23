Сын Губерниева прошел кастинг на шоу «Голос»

19-летний сын комментатора Дмитрия Губерниева Михаил прошел кастинг на шоу «Голос». Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в своих соцсетях он сообщил, что будет участвовать в слепых прослушиваниях нового сезона передачи на Первом канале.

Фото: соцсети соцсети

Губерниев-младший также опубликовал фрагмент песни Элиса Купера Poison в собственном исполнении на английском языке.

Напомним, что новый, 11-й сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале в октябре 2022 года. На данный момент кастинг участников на передачу завершен.