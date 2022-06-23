Названа причина смерти Юрия Шатунова

Певец и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 22 июня от острой сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт миокарда, заявил главный врач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов.

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По словам специалиста, звезду доставили в отделение в состоянии клинической смерти. Медики более полутора часов пытались вернуть певца к жизни.

Врач отметил, что Шатунова привезли в критическом состоянии. Как объяснил Осипов, по всем показателям у Юрия Шатунова инфаркт случился за сутки до смерти. Только когда его самочувствие ухудшилось, певцу вызвали скорую. Парамедики оказали ему первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Там врачи провели необходимые процедуры и срочно направили певца дальше — в Домодедовскую ЦРБ, которая специализируется на пациентах такого типа.

Главврач рассказал, что Шатунова к ним доставили в состоянии клинической смерти. На протяжении полутора-двух часов команда из пяти человек пыталась его реанимировать. Специалист пояснил, что у певца случился обширный инфаркт, который чаще всего вызывает тяжёлый образ жизни, неправильное питание, вредные привычки и прочее.

В случае Шатунова врач предположил, что на образование бляшки повлиял стресс во время насыщенного гастрольного графика. Осипов подчеркнул, что от артиста не пахло алкоголем, внешних признаков употребления спиртного тоже не было.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. До этого сообщалось, что он начал судиться из-за товарного знака «Ласковый май», которым, по его мнению, бизнесмен Руслан Филатов пользуется незаконно.