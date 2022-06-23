Названа причина смерти Юрия Шатунова

Певец и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 22 июня от острой сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт миокарда, заявил главный врач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов.
По словам специалиста, звезду доставили в отделение в состоянии клинической смерти. Медики более полутора часов пытались вернуть певца к жизни.
Врач отметил, что Шатунова привезли в критическом состоянии. Как объяснил Осипов, по всем показателям у Юрия Шатунова инфаркт случился за сутки до смерти. Только когда его самочувствие ухудшилось, певцу вызвали скорую. Парамедики оказали ему первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Там врачи провели необходимые процедуры и срочно направили певца дальше — в Домодедовскую ЦРБ, которая специализируется на пациентах такого типа.
Главврач рассказал, что Шатунова к ним доставили в состоянии клинической смерти. На протяжении полутора-двух часов команда из пяти человек пыталась его реанимировать. Специалист пояснил, что у певца случился обширный инфаркт, который чаще всего вызывает тяжёлый образ жизни, неправильное питание, вредные привычки и прочее.
В случае Шатунова врач предположил, что на образование бляшки повлиял стресс во время насыщенного гастрольного графика. Осипов подчеркнул, что от артиста не пахло алкоголем, внешних признаков употребления спиртного тоже не было.
О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. До этого сообщалось, что он начал судиться из-за товарного знака «Ласковый май», которым, по его мнению, бизнесмен Руслан Филатов пользуется незаконно.
Шатунов стал уже вторым российским артистом за последнюю неделю, который не дожил до 50 лет. 22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Он долго откладывал поход к врачу из-за проблем со здоровьем и в итоге скончался во время операции.