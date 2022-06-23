В Сеть попали кадры из особняка Киркорова

Филипп Киркоров отметил в этом году 55-летие. В честь юбилея Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, решил написать портрет поп-короля. Готовую картину Киркорову привезла домой сама Королева, которой певец решил показать свой дом. А Наташа снимала видео во время экскурсии, которым и поделилась со своими подписчиками.

Фото: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Гардеробная детей Киркорова / СОЦСЕТИ

Королеву впечатлили огромные гардеробные в загородном особняке поп-короля — он неоднократно говорил, что вещей у него очень много. Впрочем, у детей Киркорова гардеробные тоже внушительные.

Игровая зона / СОЦСЕТИ

«Я не представляла такой масштаб, я не представляла, что это так много. Это же все первые линии, что-то висит с этикеткой», — не сдержала эмоций Королева.

Бассейн в детской зоне / СОЦСЕТИ

А игровая зона наследников певца — Аллы-Виктории и Мартина — занимает в особняке целых два этажа. Кроме того, в доме есть бассейн и домашний кинотеатр, а в спальню Киркорова можно попасть, только нажав тайную кнопку.

Часовня Филипп Киркорова / СОЦСЕТИ