В Сеть попали кадры из особняка Киркорова

Филипп Киркоров отметил в этом году 55-летие. В честь юбилея Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, решил написать портрет поп-короля. Готовую картину Киркорову привезла домой сама Королева, которой певец решил показать свой дом. А Наташа снимала видео во время экскурсии, которым и поделилась со своими подписчиками.
Королеву впечатлили огромные гардеробные в загородном особняке поп-короля — он неоднократно говорил, что вещей у него очень много. Впрочем, у детей Киркорова гардеробные тоже внушительные.
«Я не представляла такой масштаб, я не представляла, что это так много. Это же все первые линии, что-то висит с этикеткой», — не сдержала эмоций Королева.
А игровая зона наследников певца — Аллы-Виктории и Мартина — занимает в особняке целых два этажа. Кроме того, в доме есть бассейн и домашний кинотеатр, а в спальню Киркорова можно попасть, только нажав тайную кнопку.
На территории около загородного дома Филипп возвел также собственную часовню.