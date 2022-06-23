В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
31 минуту назад

"У меня просто шок": Пригожин о смерти Шатунова

Семён Капранов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В разговоре с "Рамблером" он рассказал, что находится в шоковом состоянии из-за новостей о скоропостижной кончине исполнителя.

"У меня просто шок, больше ничего... Я в шоке.. Молодой парень, с 88-го года востребованный и популярный. Мало артистов, кто вышел (на сцену) в 1988 году и продолжал гастролировать, быть любимым. Его песни до сих пор остаются актуальными, их перепевают молодые артисты. Если среди рок-артистов, которые остаются культовыми, это Виктор Цой, то среди поп-исполнителей это Юра Шатунов. Мальчик из детдома стал большой звездой", - сказал Пригожин.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.

Раскрыты подробности смерти Юрия Шатунова

По данным Telegram-каналв Mash, причиной смерти музыканта стал инфаркт миокарда. В крови певца не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. "Рамблер" приводил подробности о смерти Шатунова.

Шоу-бизнес,Видео,Юрий Шатунов,Иосиф Пригожин,Виктор Цой,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители