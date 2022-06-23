"У меня просто шок": Пригожин о смерти Шатунова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В разговоре с "Рамблером" он рассказал, что находится в шоковом состоянии из-за новостей о скоропостижной кончине исполнителя.
"У меня просто шок, больше ничего... Я в шоке.. Молодой парень, с 88-го года востребованный и популярный. Мало артистов, кто вышел (на сцену) в 1988 году и продолжал гастролировать, быть любимым. Его песни до сих пор остаются актуальными, их перепевают молодые артисты. Если среди рок-артистов, которые остаются культовыми, это Виктор Цой, то среди поп-исполнителей это Юра Шатунов. Мальчик из детдома стал большой звездой", - сказал Пригожин.
Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.
По данным Telegram-каналв Mash, причиной смерти музыканта стал инфаркт миокарда. В крови певца не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. "Рамблер" приводил подробности о смерти Шатунова.