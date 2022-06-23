Кумир 90-х: лучшие фото Юрия Шатунова

Юрий был взят на воспитание тётей Ниной Гавриловной из посёлка Тюльган, но там не прижился и в период с ноября 1984 года по октябрь 1985 года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области

Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке

Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка

Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.