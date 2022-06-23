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42 минуты назад

Кумир 90-х: лучшие фото Юрия Шатунова

Александр Котлеткин

Певец Юрий Шатунов умер в Москве в ночь на 23 июня.

1/12 Певец Юрий Шатунов умер в Москве в ночь на 23 июня
Фото: globallookpress.com
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2/12 По предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет
Фото: ТАСС
3/12 Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР
Фото: ТАСС
4/12 Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии
Фото: globallookpress.com
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5/12 Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка
Фото: РИА Новости
6/12 Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке
Фото: РИА Новости
7/12 В 1984 году его мать умерла от сердечной недостаточности
Фото: ТАСС
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8/12 Юрий был взят на воспитание тётей Ниной Гавриловной из посёлка Тюльган, но там не прижился и в период с ноября 1984 года по октябрь 1985 года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области
Фото: ТАСС
9/12 В ноябре 1985 года он попал в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым
Фото: ТАСС
10/12 Именно там и образовался первый состав группы «Ласковый май», которая впоследствии обрела огромную популярность в СССР
Фото: ТАСС
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11/12 В 1991 году Юрий Шатунов ушел из группы и занялся сольной карьерой
Фото: ТАСС
12/12 Продюсер Яна Рудковская (слева), певцы Юрий Шатунов (в центре) и Ольга Бузова (справа) после вечера песен певца Димы Билана в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021"
Фото: ТАСС

По предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР.

Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии.

Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.

В 1984 году его мать умерла от сердечной недостаточности. Юрий был взят на воспитание тётей Ниной Гавриловной из посёлка Тюльган, но там не прижился и в период с ноября 1984 года по октябрь 1985 года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.

В ноябре 1985 года он попал в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым.

Именно там и образовался первый состав группы «Ласковый май», которая впоследствии обрела огромную популярность в СССР.

В 1991 году Юрий Шатунов ушел из группы и занялся сольной карьерой.

Шоу-бизнес,Фото,Юрий Шатунов,Сергей Кузнецов,
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