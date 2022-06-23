Кумир 90-х: лучшие фото Юрия Шатунова

По предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР.
Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии.
Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.
В 1984 году его мать умерла от сердечной недостаточности. Юрий был взят на воспитание тётей Ниной Гавриловной из посёлка Тюльган, но там не прижился и в период с ноября 1984 года по октябрь 1985 года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.
В ноябре 1985 года он попал в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым.
Именно там и образовался первый состав группы «Ласковый май», которая впоследствии обрела огромную популярность в СССР.
В 1991 году Юрий Шатунов ушел из группы и занялся сольной карьерой.