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51 минуту назад

Николай Басков высказался о смерти Юрия Шатунова

Слово и Дело

Народный артист России Николай Басков прокомментировал новость о смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, которого не стало 23 июня.

"Просто шок": Басков прокомментировал смерть Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Смерть певца стала неожиданной для поклонников и коллег. Один из первых, кто высказался, оказался Басков.

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

«Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость», — написал исполнитель в Telegram-канале.

Юрию Шатунову было 48 лет. По некоторым данным, причиной смерти стал обширный инфаркт. О месте прощания и похорон с исполнителем хита «Белые розы» пока не сообщали.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Николай Басков,
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