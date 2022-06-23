"Просто шок": Басков прокомментировал смерть Шатунова

Народный артист России Николай Басков прокомментировал новость о смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, которого не стало 23 июня.
Смерть певца стала неожиданной для поклонников и коллег. Один из первых, кто высказался, оказался Басков.
«Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость», — написал исполнитель в Telegram-канале.
Юрию Шатунову было 48 лет. По некоторым данным, причиной смерти стал обширный инфаркт. О месте прощания и похорон с исполнителем хита «Белые розы» пока не сообщали.