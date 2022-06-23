«Деньги не пахнут»: солистки «ВИА Гра» спели перед россиянами на Кипре

Участницы коллектива «ВИА Гра» София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова выступили на мероприятии в честь открытия отеля на Кипре. Как сообщает Teleprogramma.pro, солистки решили отказаться от своих принципов и спели перед русскими зрителями.
Тарасова, Синецкая и Попова в ходе концерта отказались от каких-либо политических заявлений и просто исполнили полюбившиеся россиянам песни из репертуара коллектива. После мероприятия в социальных сетях на них обрушился шквал критики.
«Деньги для Кости не пахнут», «Не понимаю, почему им не закрыли вход и выступления?» — писали фанаты в комментариях к их публикациям.
Напомним, что участницы группы «ВИА Гра» неоднократно критиковали Россию после начала спецоперации на Украине. Несмотря на это, они продолжают выступать перед россиянами за пределами РФ и зарабатывать таким образом деньги.