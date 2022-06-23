В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

«Деньги не пахнут»: солистки «ВИА Гра» спели перед россиянами на Кипре

Елена Прошина

Участницы коллектива «ВИА Гра» София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова выступили на мероприятии в честь открытия отеля на Кипре. Как сообщает Teleprogramma.pro, солистки решили отказаться от своих принципов и спели перед русскими зрителями.

«Деньги не пахнут»: солистки «ВИА Гра» спели перед россиянами на Кипре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасова, Синецкая и Попова в ходе концерта отказались от каких-либо политических заявлений и просто исполнили полюбившиеся россиянам песни из репертуара коллектива. После мероприятия в социальных сетях на них обрушился шквал критики.

«Деньги для Кости не пахнут», «Не понимаю, почему им не закрыли вход и выступления?» — писали фанаты в комментариях к их публикациям.

Напомним, что участницы группы «ВИА Гра» неоднократно критиковали Россию после начала спецоперации на Украине. Несмотря на это, они продолжают выступать перед россиянами за пределами РФ и зарабатывать таким образом деньги.

Шоу-бизнес,Ульяна Синецкая,София Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители