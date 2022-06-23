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1 час назад

Лепс рассказал на видео о личном рекорде к 60-летию

Александр Кузьмин

Российский певец Григорий Лепс установил личный рекорд к 60-летнему юбилею. За восемь часов и семнадцать минут артист прошел 60 километров. Об этом он рассказал своим поклонникам, записав соответствующее видео. Запись опубликована в его личном Telegram-канале.

«Новый личный рекорд к юбилею установлен. 60 км за 8 часов 17 минут, по прямой. Передаю эстафету Конору Макгрегору и Мэттью МакКонахи», – подписал ролик исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

Лепс поведал, что шел не в гору, а по прямой, потому что в его распоряжении было только полтора свободных дня. Певец и композитор сообщил также, что обычно он несколько дней подряд делает разминки в 15-20 километров.

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