Российский певец Григорий Лепс установил личный рекорд к 60-летнему юбилею. За восемь часов и семнадцать минут артист прошел 60 километров. Об этом он рассказал своим поклонникам, записав соответствующее видео. Запись опубликована в его личном Telegram-канале.

Лепс поведал, что шел не в гору, а по прямой, потому что в его распоряжении было только полтора свободных дня. Певец и композитор сообщил также, что обычно он несколько дней подряд делает разминки в 15-20 километров.