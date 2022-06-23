Ольге Зарубиной едва хватает денег на еду

Ольга Зарубина, певица и бывшая жена Александра Малинина, назвала размер своей пенсии — 11 тысяч рублей. Кроме того, женщина получает надбавку в 10 тысяч рублей, так как является жительницей Москвы. По словам Зарубиной, у других московских артистов есть надбавка в 30 тысяч рублей, однако Ольга таких денег не получает, так как у нее нет никаких званий.