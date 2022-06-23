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28 минут назад

Критиковавший Россию Серебряков получил главную роль в Театре Пушкина

Елена Прошина

Актер Алексей Серебряков после жесткой критики в адрес России получил главную роль в спектакле в Театре имени Пушкина. Как сообщает «Слово и Дело», 12 июня он вместе с Ксенией Раппопорт сыграл в постановке Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита».

Критиковавший РФ Серебряков получил главную роль в Театре Пушкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основу постановки легла одноименная пьеса Александра Гельмана. Она рассказывает о любви знаменитого физика и супруги русского эмигранта Сергея Коненкова. Все действие спектакля происходит в доме Эйнштейна в Принстоне, в 1945 году, после ядерной бомбардировки Хиросимы.

Отмечается, что на премьерном показе побывало большое количество зрителей. Сам актер уже десять лет живет за границей вместе с семьей, однако приезжает зарабатывать деньги в Россию, поскольку на Западе Серебрякову не удалось построить карьеру. Сейчас Алексей вернулся в Москву «без обратного билета», однако неизвестно, задержится ли он в столице надолго.

Шоу-бизнес,Сергей Коненков,Александр Гельман,Алексей Серебряков,Ксения Раппопорт,
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