«Угги, две пары шерстяных носков»: Бузова сняла видео в Африке

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым видео из Африки. Ролик опубликован в ее личном Telegram-канале. Исполнительница хита «Мало половин» рассказала, что вечером греется у огня.
«Если вы думаете, что летом в Африке жарко, то вы ошибаетесь. Только приехала в отель, греюсь. Угги, две пары шерстяных носков и огонь. Я обожаю смотреть на огонь», – поведала своим подписчикам знаменитость.
Ранее Бузова сообщила, что уехала в Кейптаун. Там бывшая звезда телепроекта «Дом-2» побывала на морской экскурсии.