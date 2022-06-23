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50 минут назад

«Угги, две пары шерстяных носков»: Бузова сняла видео в Африке

Александр Кузьмин

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым видео из Африки. Ролик опубликован в ее личном Telegram-канале. Исполнительница хита «Мало половин» рассказала, что вечером греется у огня.

«Если вы думаете, что летом в Африке жарко, то вы ошибаетесь. Только приехала в отель, греюсь. Угги, две пары шерстяных носков и огонь. Я обожаю смотреть на огонь», – поведала своим подписчикам знаменитость.

Ранее Бузова сообщила, что уехала в Кейптаун. Там бывшая звезда телепроекта «Дом-2» побывала на морской экскурсии.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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