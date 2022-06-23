Викторию Бекхэм высмеяли за нелепую позу на фото

Британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм высмеяли за нелепую позу на новом фото в соцсети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах экс-участница группы Spice Girls запечатлена в фиолетовом джемпере и облегающих латексных брюках красного цвета из коллекции собственного бренда. На первой фотографии знаменитость позирует в интерьере ванной, на второй — в офисе. Последний снимок, на котором Бекхэм сидит на стуле, скрестив ноги, особенно привлек внимание пользователей сети.

Подписчики принялись иронично высказываться в комментариях. «Ты пытаешься сказать нам, что у тебя всего одна нога?», «Две ее ноги вместе выглядят как одна моя», «Ты, наверное, в них потеешь», «Ты используешь тальк, чтобы влезть в них?», «Если ты не можешь сидеть в этих штанах, значит, никто не может», — писали юзеры.