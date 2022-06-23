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1 минуту назад

Викторию Бекхэм высмеяли за нелепую позу на фото в соцсетях

Lenta.ru

Британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм высмеяли за нелепую позу на новом фото в соцсети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Викторию Бекхэм высмеяли за нелепую позу на фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах экс-участница группы Spice Girls запечатлена в фиолетовом джемпере и облегающих латексных брюках красного цвета из коллекции собственного бренда. На первой фотографии знаменитость позирует в интерьере ванной, на второй — в офисе. Последний снимок, на котором Бекхэм сидит на стуле, скрестив ноги, особенно привлек внимание пользователей сети.

Подписчики принялись иронично высказываться в комментариях. «Ты пытаешься сказать нам, что у тебя всего одна нога?», «Две ее ноги вместе выглядят как одна моя», «Ты, наверное, в них потеешь», «Ты используешь тальк, чтобы влезть в них?», «Если ты не можешь сидеть в этих штанах, значит, никто не может», — писали юзеры.

В июне 2021 года телезвезда Хлои Кардашьян приняла участие в фотосессии для собственного бренда и поделилась результатами в своем блоге. Участница реалити-шоу позировала в неоновом бикини, демонстрируя стройную фигуру. Однако поклонники заметили избыток фотошопа на кадрах, из-за чего у Кардашьян образовался шестой палец ноги.

Шоу-бизнес,Хлоя Кардашьян,Виктория Бекхэм,
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