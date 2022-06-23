Шнуров высмеял Невзорова в новой песне

Музыкант Сергей Шнуров сочинил песню, которую посвятил Александру Невзорову*. На своем YouTube-канале он опубликовал ролик «Не Зорро!», в котором высмеял журналиста за отъезд из России и его позицию.

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«Паспортов хоть сто имей, мне на это ровно. Глист втирал мне, что он змей типа хладнокровно. Что случилось могиканин, где твой вольный норов. Вышел как из почки камень господин Невзоров*», — спел Шнуров.

В композиции он отметил, что Невзоров не напоминает ему Зорро — для Шнурова журналист вместе с женой просто сбежали из страны.

Напомним, что в России Невзоров* проходит подозреваемым по делу о распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. При этом возвращаться на Родину журналист в ближайшее время не намерен. 3 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выдаче телеведущему гражданства.

Однако затем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что российский журналист еще не получил украинское гражданство, для этого ему необходимо отказаться от российского и пройти «определенную процедуру».