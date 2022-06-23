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19 минут назад

Шнуров высмеял Невзорова в новой песне

Елена Прошина

Музыкант Сергей Шнуров сочинил песню, которую посвятил Александру Невзорову*. На своем YouTube-канале он опубликовал ролик «Не Зорро!», в котором высмеял журналиста за отъезд из России и его позицию.

Шнуров высмеял Невзорова в новой песне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Паспортов хоть сто имей, мне на это ровно. Глист втирал мне, что он змей типа хладнокровно. Что случилось могиканин, где твой вольный норов. Вышел как из почки камень господин Невзоров*», — спел Шнуров.

В композиции он отметил, что Невзоров не напоминает ему Зорро — для Шнурова журналист вместе с женой просто сбежали из страны.

Напомним, что в России Невзоров* проходит подозреваемым по делу о распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. При этом возвращаться на Родину журналист в ближайшее время не намерен. 3 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выдаче телеведущему гражданства.

Однако затем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что российский журналист еще не получил украинское гражданство, для этого ему необходимо отказаться от российского и пройти «определенную процедуру».

*признан в России иностранным агентом

Шоу-бизнес,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Сергей Шнуров,
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