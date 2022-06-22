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32 минуты назад

Певца Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

ТАСС

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс будет похоронен на родине в фамильном склепе. Об этом сообщила ТАСС в среду бывшая жена артиста Валерия Калачева.

Исполнитель хита "Шоколадный заяц" умер 21 июня в возрасте 45 лет в медикаментозном сне, сообщила Калачева. Ранее он был доставлен в больницу с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.

"Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что там [в Камеруне] фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим [тело] туда", - сказала собеседница агентства.

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Она уточнила, что прощание с артистом пройдет в Москве. Дата и место согласовываются.

Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В 13 лет начал учиться играть на тенор-саксофоне, затем создал группу, которая исполняла песни в клубах как на французском, так и на местных языках Камеруна. В 1990-е годы артист переехал в Россию к сестре. Одной из первых работ здесь для него стала эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" (1998). Известность Нарциссу принесло участие в телепроекте "Фабрика звезд - 2" в 2003 году, где он запомнился хитом "Шоколадный заяц".

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