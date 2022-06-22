Галкина перестали считать угрозой нацбезопасности Украины

Украинские СМИ заметили, что артиста Максима Галкина исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Список, составленный Министерством культуры и информационной политики Украины, сократился до 209 человек, пишут издания. Юмориста Максима Галкин внесли в "черных список" в ноябре 2021 года. Ранее комик высказывался против спецоперации России на Украине. 25 марта в списке оказался российский телеведущий Владимир Соловьев. Он последний из российских публичных лиц, которого внесли в перечень. В конце апреля Галкин признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей: ему начали отменять концерты. Галкин подчеркнул тогда, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками. Ранее Иосиф Пригожин назвал "агрессивным" призыв депутата Лугового передать особняк Галкина беженцам.