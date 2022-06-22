Канделаки сделала неоднозначное заявление по поводу Баскова

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале сделала неоднозначное заявление по поводу певца Николая Баскова.
Звезда поделилась воспоминаниями о покойном Иосифе Кобзоне.
«С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца», — написала Канделаки в личном блоге.
Также журналистка похвалила Николая Баскова за патриотизм и его выступления в поддержку России.
«А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи», — заявила Канделаки.