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21 минуту назад

Канделаки заявила, что Басков занял место Кобзона

Газета.Ru

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале сделала неоднозначное заявление по поводу певца Николая Баскова.

Канделаки сделала неоднозначное заявление по поводу Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда поделилась воспоминаниями о покойном Иосифе Кобзоне.

«С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца», — написала Канделаки в личном блоге.

Также журналистка похвалила Николая Баскова за патриотизм и его выступления в поддержку России.

«А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи», — заявила Канделаки.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Иосиф Кобзон,Николай Басков,
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