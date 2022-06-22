Ивлеева рассказала, какую профессию мечтала освоить в прошлом

Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась с подписчиками некоторыми воспоминаниями. В частности, она рассказала, какую профессию мечтала освоить в прошлом и как друзья помогали ей исполнять мечты.
«А ведь когда-то я просто мечтала стать рэпером», — написала Ивлеева.
Она также добавила, что еще задолго до пика популярности записывала многое из происходящего в своей жизни на камеру.
Блогер добавила, что общалась с «выдуманными людьми».
«Настолько это было честно и органично, что мои друзья, участвуя в видеоэпопеях, тоже общались с моей несуществующей аудиторией, и делали это с большим энтузиазмом», — отметила она.