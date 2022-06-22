Кока решила подарить Криду стриптиз

Певица Клава Кока озадачилась подготовкой ко дню рождения Егора Крида, которому 25 июня исполнится 28 лет. Как сообщает Teleprogramma.pro, артистка решила сделать шутливый подарок в виде стриптиза с ее маской.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне звезда обратилась к своим подписчикам за помощью в выборе подарка для своего друга, пообещав обязательно выбрать один из предложенных вариантов. В результате ей пришлась по душе идея фаната, который нашел на «Авито» презент в виде шуточного стриптиза, который выполняет аниматор в костюме с лицом Клавы Коки. Стоит такое «представление» всего 3 тысячи рублей.