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1 час назад

Кока решила подарить Криду стриптиз

Елена Прошина

Певица Клава Кока озадачилась подготовкой ко дню рождения Егора Крида, которому 25 июня исполнится 28 лет. Как сообщает Teleprogramma.pro, артистка решила сделать шутливый подарок в виде стриптиза с ее маской.

Кока решила подарить Криду стриптиз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне звезда обратилась к своим подписчикам за помощью в выборе подарка для своего друга, пообещав обязательно выбрать один из предложенных вариантов. В результате ей пришлась по душе идея фаната, который нашел на «Авито» презент в виде шуточного стриптиза, который выполняет аниматор в костюме с лицом Клавы Коки. Стоит такое «представление» всего 3 тысячи рублей.

Отметим, что недавно Кока провела с Кридом отпуск в Дубае, после чего среди фанатов стали распространяться слухи об их романе. Догадки подогревает тот факт, что Кока после встречи с певцом показала снимок кольца на безымянном пальце.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Крид,
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